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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Випуск новин за 09:00: Новини з фронту. Пожежі в Каліфорнії

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 листопада станом на 09:00 – неспокійна доба на Донбасі – двоє українських воїнів загинули, ще двоє поранені. Ворог обстріляв з мінометів околиці Новолуганського, Новотошківського та Макіївці. Лісові пожежі в Каліфорнії не вщухають, кількість жертв вже зросла до 11. Вогняний полон охоплює будинки, автомобілі та знищує ліси.

      Також у випуску:

      На Київщині будинок із мешканцями хочуть продати як ділянку з недобудовою.

      Через сильний туман в аеропорті "Київ" відмінили кілька рейсів.

      У Дніпрі розлючений чоловік намагається розтрощити припарковані авто.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Пожежа Новини США
      Джерело: 24 канал
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