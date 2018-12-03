Випуск новин за 09:00: Обстріли на Донбасі. Унікальний музей у Львові

Випуск новин за 3 грудня станом на 09:00 – російські найманці 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших Збройних сил. Обстріли здійснювали підступно – з настанням темряви, а гатили з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У львівському Національному музеї з'явилась віртуальна гра, завдяки якій кожен відвідувач може створити власну ікону.

Також у випуску: Британія запідозрила журналістів з російського пропагандистського телеканалу у шпигунстві. На російську агресію в Азовському морі жорстко відреагували в Пентагоні – захоплення українських кораблів є зневагою до міжнародного права. На США налетіло торнадо, серед постраждалих 21 людина.