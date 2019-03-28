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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Випуск новин за 09:00: Обстріли на фронті. Масштабна аварія в Києві

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 березня станом на 09:00 – минулої доби бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Загалом, випустили більше сотні артилерійських боєприпасів. У Києві нетверезий водій на позашляховику вилетів на зустрічну смугу та врізався у машину таксі, де окрім водія були ще двоє пасажирів. Внаслідок цього розтрощено шість авто та є 2 постраждалих.

      Також у випуску:

      У Кропивницькому вибухнули ємності з газом на газовозах.

      Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик відмовився від поясу і не виступатиме проти росіянина.

      Представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся до Генсека організації з проханням посилити санкції щодо РФ.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Києва Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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