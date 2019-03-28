Випуск новин за 09:00: Обстріли на фронті. Масштабна аварія в Києві

У випуску новин за 28 березня станом на 09:00 – минулої доби бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Загалом, випустили більше сотні артилерійських боєприпасів. У Києві нетверезий водій на позашляховику вилетів на зустрічну смугу та врізався у машину таксі, де окрім водія були ще двоє пасажирів. Внаслідок цього розтрощено шість авто та є 2 постраждалих.

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