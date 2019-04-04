Випуск новин за 09:00: Офіційні результати виборів-2019. Дебати Зеленського і Порошенка
У випуску новин за 4 березня станом на 09:00 – Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Президент України Петро Порошенко відповів згодою на ультиматум кандидата у президенти Володимира Зеленського про дебати на стадіоні НСК "Олімпійський".
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Джерело: 24 канал
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