Випуск новин за 09:00: Петиція на підтримку Сенцова. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 4 вересня станом на 09:00 – українські митці запустили флешмоб на підтримку Олега Сенцова з вимогою звільнити його з російської в'язниці. І закликають кожного підписати петицію на сайті Білого дому. Попри так зване "шкільне перемир'я" на Донбасі, бойовики цієї доби збільшили кількість обстрілів українських позицій. Внаслідок обстрілів постраждало двоє українських військових.
Також у випуску:
Понад 600 біженців врятували біля берегів Іспанії.
Український політвєязень Олег Сенцов голодує вже 114 день.
В Індії добудовують найвищу з існуючих статуй.
Джерело: 24 канал
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