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Випуск новин за 09:00: Петиція на підтримку Сенцова. Обстріли на Донбасі

Випуск новин 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 вересня станом на 09:00 – українські митці запустили флешмоб на підтримку Олега Сенцова з вимогою звільнити його з російської в'язниці. І закликають кожного підписати петицію на сайті Білого дому. Попри так зване "шкільне перемир'я" на Донбасі, бойовики цієї доби збільшили кількість обстрілів українських позицій. Внаслідок обстрілів постраждало двоє українських військових.

Також у випуску:

Понад 600 біженців врятували біля берегів Іспанії.

Український політвєязень Олег Сенцов голодує вже 114 день.

В Індії добудовують найвищу з існуючих статуй.

Теги: Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини США Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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