Випуск новин за 09:00: Порушення "шкільного перемир'я" на Донбасі. Роковини Іловайської трагедії

У випуску новин за 29 серпня станом на 09:00 – обстріли з танків та гранатометів – так минула перша ніч тиші на Донбасі, хоча від опівночі там мало запрацювати чергове "шкільне перемир'я". 366 загиблих, 158 зниклих безвісти, 429 поранених та 128 полонених – це лише офіційні цифри втрат внаслідок виходу наших військ з Іловайська рівно 4 роки тому.

Також у випуску: Україна збільшить військову присутність в Азовському морі. У Львові готують собак-візитерів, які покликані допомагати дітям з інвалідність та літнім людям. Росія затримала вже понад 150 іноземних суден, які прямували до українських портів.