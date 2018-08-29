Випуск новин за 09:00: Порушення "шкільного перемир'я" на Донбасі. Роковини Іловайської трагедії
У випуску новин за 29 серпня станом на 09:00 – обстріли з танків та гранатометів – так минула перша ніч тиші на Донбасі, хоча від опівночі там мало запрацювати чергове "шкільне перемир'я". 366 загиблих, 158 зниклих безвісти, 429 поранених та 128 полонених – це лише офіційні цифри втрат внаслідок виходу наших військ з Іловайська рівно 4 роки тому.
Також у випуску:
Україна збільшить військову присутність в Азовському морі.
У Львові готують собак-візитерів, які покликані допомагати дітям з інвалідність та літнім людям.
Росія затримала вже понад 150 іноземних суден, які прямували до українських портів.
Джерело: 24 канал
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