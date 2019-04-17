Випуск новин за 09:00: Розбірки зі стріляниною в Одесі. Новини з передової

У випуску новин за 16 квітня станом на 09:00 – на трасі Київ-Одеса невідомі влаштували збройні розбірки просто біля поліцейського посту, проте правоохоронці вирішили не втручатися в конфлікт. Двоє людей поранені. Російські найманці 9 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська. Внаслідок обстрілів двоє наших бійців поранені, натомість ЗСУ знищили трьох найманців та чотирьох поранили.

Також у випуску: Пожежу у Нотр-Дамі в Парижі могло спричинити коротке замикання. Суд обирає запобіжний захід Дмитру Крючкову, якого 15 квітня екстрадували з Німеччини до України. У Росії розпочався суд, де мають продовжити арешт 24 полоненим українським морякам.

Джерело: 24 канал