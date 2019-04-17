10:12
17 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путіну підняти свій рейтинг. У РФ з'являться платні перехрестя
      Вєсті Кремля
      00:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися
      Вєсті.UA
      19:48, 16 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Випуск новин за 09:00: Розбірки зі стріляниною в Одесі. Новини з передової

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 квітня станом на 09:00 – на трасі Київ-Одеса невідомі влаштували збройні розбірки просто біля поліцейського посту, проте правоохоронці вирішили не втручатися в конфлікт. Двоє людей поранені. Російські найманці 9 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська. Внаслідок обстрілів двоє наших бійців поранені, натомість ЗСУ знищили трьох найманців та чотирьох поранили.

      Також у випуску:

      Пожежу у Нотр-Дамі в Парижі могло спричинити коротке замикання.

      Суд обирає запобіжний захід Дмитру Крючкову, якого 15 квітня екстрадували з Німеччини до України.

      У Росії розпочався суд, де мають продовжити арешт 24 полоненим українським морякам.

      blog_ava
      Коли Рада ухвалить закон про мову: Парубій назвав дату
      сьогодні
      7178
      Теги: Україна – Росія Новини Одеси Зброя Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як результати виборів вплинуть на хід реформ в Україні
      сьогодні , 10:02 Як результати виборів вплинуть на хід реформ в Україні
      Світлана Попова 611
      Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      сьогодні , 08:40 Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      Олексій Чибісов 578
      Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      15 квітня , 14:00 Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      "Аякс" сенсаційно вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів: відео
      сьогодні , 07:40 "Аякс" сенсаційно вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів: відео
      1566
      Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      16 квітня , 22:05 Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      Світові Медіа 778
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук