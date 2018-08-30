Випуск новин за 09:00: Санкції за Керчинський міст. Загроза грипу
У випуску новин за 30 серпня станом на 09:00 – 19 компаній, які незаконно будували міст у Керчі, потраплять під санкції в Україні. Таке рішення ухвалив Кабмін, остаточне рішення повинна ухвалити РНБО. "Мічіган", "Сингапур", Колорадо" – три штами грипу, які загрожують українцям у цьому сезоні.
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
Скандал у Київській консерваторії.
28 вересня стартує перший рейс до європейських столиць – Риги, Мінську, Вільнюсу.
Джерело: 24 канал
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