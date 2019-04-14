Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Стрілянина в Австралії

У випуску новин за 14 квітня станом на 09:00 – бойовики обстріляли околиці Авдіївки, Новотроїцького, Лебединського та селища Південне. Серед українських воїнів втрат немає, натомість двох окупантів було знищено, п'ять – поранено. Поблизу клубу в Австралії невідомі відкрили вогонь з автомобіля просто по натовпу. Внаслідок інциденту загинув один охоронець, ще троє отримали поранення.

Також у випуску: В Одесі небайдужі містяни влаштували акцію протесту проти забудови Літнього театру. Євросоюз виключив із санкційного списку дев'ять людей з оточення Януковича. Зеленський заявив, що не поїхав здавати аналізи на НСК "Олімпійський", бо була загроза провокацій проти нього.

Джерело: 24 канал