Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Вибухи у Туреччині

У випуску новин за 10 листопада станом на 9:00 – на Донбасі двоє українських захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У Туреччині на військовій базі вибухнули боєприпаси, щонайменше 25 військовослужбовців отримали поранення.

Також у випуску: З банку сина екс-президента Олександра Януковича через підставних осіб вивели близько 2 мільярдів гривень. Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба скасував відпустку через саботаж нового конкурсу керівників територіальних управлінь. В Австрії викрили російського шпигуна, він майже тридцять років зливав Кремлю австрійські військові таємниці.