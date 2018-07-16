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Випуск новин за 09:00: Смерть другої постраждалої у ДТП на Закарпатті. Доба на фронті

Випуск новин 13 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 липня станом на 09:00 – напередодні ввечері в лікарні померла друга постраждала жертва аварії. Винуватець смертельної ДТП – Віктор Олефір. Він екс-голова адміністрації містечка Перечин, що на Закарпатті. За минулу добу на фронті поранили одного українського захисника.

Також у випуску:

Що обговорюватимуть Трамп і Путін під час зустрічі у Гельсінках. 

Які історичні зустрічі відбувались у столиці Фінляндії. 

Російського актора Костянтина Хабенського внесли у базу "Миротворець". 

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Жертви Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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