Випуск новин за 09:00: Смерть другої постраждалої у ДТП на Закарпатті. Доба на фронті
У випуску новин за 16 липня станом на 09:00 – напередодні ввечері в лікарні померла друга постраждала жертва аварії. Винуватець смертельної ДТП – Віктор Олефір. Він екс-голова адміністрації містечка Перечин, що на Закарпатті. За минулу добу на фронті поранили одного українського захисника.
Також у випуску:
Що обговорюватимуть Трамп і Путін під час зустрічі у Гельсінках.
Які історичні зустрічі відбувались у столиці Фінляндії.
Російського актора Костянтина Хабенського внесли у базу "Миротворець".
Джерело: 24 канал
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