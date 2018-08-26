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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 09:00: Смерть Джона Маккейна. Погіршення стану Гандзюк

Випуск новин 29 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 серпня станом на 09:00 – помер Джон Маккейн, 29 серпня йому мало б виповнитись 82 роки. Сенатор-республіканець підтримував Україну та часто критикував Росію. Стан Катерини Гандзюк погіршується, в Україні немає ліків, які їй зараз необхідні. Також немає досвіду лікування опіків такого масштабу не тільки у нашій країні, а й у світі.

Також у випуску:

Стрілянина у Рівному – таксист кілька разів вистрелив гумовими кулями у пасажирів.

ДТП у Болгарії – автобус впав у провалля, загинуло щонайменше 16 людей.

Ситуація на фронті – 33 обстріли.

Теги: Випуск новин Джон Маккейн Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні
Джерело: 24 канал
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