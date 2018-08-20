Випуск новин за 09:00: Стрілянина у Харкові. Ситуація на фронті
У випуску новин за 20 серпня за 9:00 – у Харкові вночі озброєний чоловік з невідомих причин відкрив вогонь біля будівлі мерії та поранив охоронця. А згодом почав стріляти по патрульних. Внаслідок перестрілки один поліцейський загинув. Без втрат, але з традиційними обстрілами. Так минула доба на охопленому війною Донбасі. Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціям Збройних сил.
Також у випуску:
Обвал мосту у Генуї.
Чергові землетруси в Індонезії.
Наслідки негоди в Києві.
Джерело: 24 канал
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