Випуск новин за 09:00: Стрілянина у Харкові. Ситуація на фронті

У випуску новин за 20 серпня за 9:00 – у Харкові вночі озброєний чоловік з невідомих причин відкрив вогонь біля будівлі мерії та поранив охоронця. А згодом почав стріляти по патрульних. Внаслідок перестрілки один поліцейський загинув. Без втрат, але з традиційними обстрілами. Так минула доба на охопленому війною Донбасі. Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціям Збройних сил.

Також у випуску: Обвал мосту у Генуї. Чергові землетруси в Індонезії. Наслідки негоди в Києві.