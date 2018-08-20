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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Випуск новин за 09:00: Стрілянина у Харкові. Ситуація на фронті

Випуск новин 22 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 серпня за 9:00 – у Харкові вночі озброєний чоловік з невідомих причин відкрив вогонь біля будівлі мерії та поранив охоронця. А згодом почав стріляти по патрульних. Внаслідок перестрілки один поліцейський загинув. Без втрат, але з традиційними обстрілами. Так минула доба на охопленому війною Донбасі. Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціям Збройних сил.

Також у випуску: 

Обвал мосту у Генуї.

Чергові землетруси в Індонезії.

Наслідки негоди в Києві.

Теги: Новини України Новини Харкова Випуск новин Зброя Жертви Поліція Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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