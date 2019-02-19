Випуск новин за 09:00: Таємний візит Порошенка для вшанування Героїв Майдану. Новини з Фронту

У випуску новин за 19 лютого станом на 09:00 – на вулицю Інститутську прийшли всі охочі, аби вшанувати пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Проте правоохоронці не пропускали людей до Меморіалу через запланований візит Порошенка. Бойовики продовжують обстрілювати позиції український військових із важкого озброєння. Минулої доби окупанти відкривали вогонь 12 разів, четверо військових поранені.

Також у випуску: На заході Болівії не розминулися пасажирський автобус та фура: щонайменше 24 жертви. США накрила хвиля протестів, люди обурені введенням надзвичайного стану. Окупанти таємно вивезли українського політв'язня Балуха із Сімферопольського СІЗО до Краснодару.