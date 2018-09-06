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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 09:00: В Києві розбився вертоліт. Новини з фронту

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 вересня станом на 09:00 – у Києві на Трухановому острові впав вертоліт. Двоє людей постраждали, відомо що їх доправили до лікарні. За попередньою інформацією ніхто не загинув. Російські найманці продовжують порушувати домовленості про припинення вогню. Минулої доби вони відкривали вогонь по позиціях ЗСУ 31 раз, один український військовий загинув.

Також у випуску:

У Дубаї з аеропорту не випускають пасажирів Нью-Йоркського літака, яких скосила невідома інфекція.

В Одесі стріляли у волонтера, члена координаційної ради Нацполіції в області Андрія Вагапова.

Японію трусонув потужний землетрус магнітудою 6,7 бала.

Теги: Випуск новин Новини Києва Аварії та ДТП Жертви Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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