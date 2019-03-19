Випуск новин за 09:00: Вбивство військового на Харківщині. Стрілянина в Нідерландах
У випуску новин за 19 березня станом на 09:00 – Тіло контрактника знайшли в лісосмузі неподалік військової частини під Чугуєвом З'ясувалося, що за 13 тисяч гривень його жорстоко вбили неповнолітні на замовлення. У вбивстві підозрюють 4 осіб. У Нідерландах чоловік посеред міста відкрив вогонь по трамваю. В результаті 3 людини загинули, 9 – дістали поранення.
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Джерело: 24 канал
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