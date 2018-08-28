Випуск новин за 09:00: Відмова у помилуванні Сенцова. Спалення машини активіста

У випуску новин за 28 серпня станом на 09:00 – Москва не погодилась помилувати Олега Сенцова навіть після звернення Архієпископа Сімферопольського. На Харківщині невідомі спалили машину місцевому активісту Анатолію Банген.

Також у випуску: На передову бойовики повернули танки. Трамп і Меркель телефоном поспілкувалися про Україну. Раритетний комп'ютер Apple-1 продадуть на аукціоні.