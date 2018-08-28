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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 09:00: Відмова у помилуванні Сенцова. Спалення машини активіста

Випуск новин 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 серпня станом на 09:00 – Москва не погодилась помилувати Олега Сенцова навіть після звернення Архієпископа Сімферопольського. На Харківщині невідомі спалили машину місцевому активісту Анатолію Банген.

Також у випуску:

На передову бойовики повернули танки.

Трамп і Меркель телефоном поспілкувалися про Україну.

Раритетний комп'ютер Apple-1 продадуть на аукціоні.

Теги: Україна – Росія Випуск новин Новини Харкова Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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