Випуск новин за 09:00: Відмова у помилуванні Сенцова. Спалення машини активіста
У випуску новин за 28 серпня станом на 09:00 – Москва не погодилась помилувати Олега Сенцова навіть після звернення Архієпископа Сімферопольського. На Харківщині невідомі спалили машину місцевому активісту Анатолію Банген.
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Джерело: 24 канал
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