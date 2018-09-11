Випуск новин за 09:00: Військові навчання в Росії. Ситуація на фронті
У випуску новин за 11 вересня станом на 09:00 – у Росії стартували масштабні військові навчання "Схід-2018", участь у яких візьмуть понад 300 тисяч армійців, 36 тисяч одиниць наземної техніки та тисячу одиниць повітряної. 24 рази минулої доби окупанти обстрілювали позиції українських ЗСУ, один військовий загинув.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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