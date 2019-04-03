Випуск новин за 09:00: Втрати на фронті. Безпека від НАТО

У випуску новин за 3 березня станом на 09:00 – внаслідок ворожого обстрілу втратили життя двоє бійців: кулеметниця Яна Червона з позивним "Відьма" та Олександр Милютін, якого в батальйоні називали "Дєда". У НАТО готуються захищати українські кораблі у Чорному та Азовському морях. Міністри країн-членів Альянсу розглянуть пакет військових заходів реагування на агресію Росії.

Також у випуску: У центрі Львова патрульні влаштували спеціальне полювання на порушників-пішоходів. Японія вкрилась рожевим цвітом сакури. У італійській Сардинії зафіксували, як корова летіла у небі на гелікоптері.

Джерело: 24 канал