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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Випуск новин за 09:00: Втрати на фронті. Жертви терактів на Шрі-Ланці

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 квітня станом на 09:00 – проросійські бойовики протягом доби 14 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Один військовий загинув та троє отримали поранення. На Шрі-Ланці жертв терактів вшанували трьома хвилинами мовчання. Загалом, кількість жертв серії вибухів на острові збільшилася до 310. Поліція вже арештувала 40 підозрюваних.

      Також у випуску:

      Кримські татари будуть у конструктивній опозиції до майбутнього президента Зеленського.

      Парламент готовий доводити в суді правомірність закону про перейменування УПЦ МП.

      На Херсонщині розквітли сотні тисяч тюльпанів.

      blog_ava
      У ВРУ озвучили свою позицію щодо призупинення перейменування УПЦ МП
      сьогодні
      3890
      Теги: Випуск новин Жертви Війна на Донбасі Збройні сили України Серія терактів на Шрі-Ланці
      Джерело: 24 канал
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