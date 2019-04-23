Випуск новин за 09:00: Втрати на фронті. Жертви терактів на Шрі-Ланці
У випуску новин за 23 квітня станом на 09:00 – проросійські бойовики протягом доби 14 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Один військовий загинув та троє отримали поранення. На Шрі-Ланці жертв терактів вшанували трьома хвилинами мовчання. Загалом, кількість жертв серії вибухів на острові збільшилася до 310. Поліція вже арештувала 40 підозрюваних.
Також у випуску:
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На Херсонщині розквітли сотні тисяч тюльпанів.
Джерело: 24 канал
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