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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 09:00: Загострення на Донбасі. 100-річчя "червоного терору"

Випуск новин 13 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 вересня станом на 09:00 – попри так зване "шкільне перемир'я" на Донбасі, ситуація цієї доби на Сході стала напруженішою. Бойовики збільшили кількість обстрілів українських позицій. Знімали скальпи, здирали шкіру, розпинали та забивали до смерті – усе це, не рахуючи масових розстрілів, українці пережили у 1918-му. З часу "червоного терору" минуло 100 років.

Також у випуску:

На сайті Білого дому триває збір підписів під петицією на підтримку Олега Сенцова.

Чотири роки тому були підписані перші Мінські угоди. 

Харківщина потерпає від рекордної спеки. 

Потужний тайфун у Японії забрав життя десятьох людей. 

Російські і сирійські винищувачі атакували сирійське місто Ідліб. 

Теги: Історія Випуск новин Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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