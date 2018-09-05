Випуск новин за 09:00: Загострення на Донбасі. 100-річчя "червоного терору"

У випуску новин за 5 вересня станом на 09:00 – попри так зване "шкільне перемир'я" на Донбасі, ситуація цієї доби на Сході стала напруженішою. Бойовики збільшили кількість обстрілів українських позицій. Знімали скальпи, здирали шкіру, розпинали та забивали до смерті – усе це, не рахуючи масових розстрілів, українці пережили у 1918-му. З часу "червоного терору" минуло 100 років.

Також у випуску: На сайті Білого дому триває збір підписів під петицією на підтримку Олега Сенцова. Чотири роки тому були підписані перші Мінські угоди. Харківщина потерпає від рекордної спеки. Потужний тайфун у Японії забрав життя десятьох людей. Російські і сирійські винищувачі атакували сирійське місто Ідліб.