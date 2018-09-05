Випуск новин за 09:00: Загострення на Донбасі. 100-річчя "червоного терору"
У випуску новин за 5 вересня станом на 09:00 – попри так зване "шкільне перемир'я" на Донбасі, ситуація цієї доби на Сході стала напруженішою. Бойовики збільшили кількість обстрілів українських позицій. Знімали скальпи, здирали шкіру, розпинали та забивали до смерті – усе це, не рахуючи масових розстрілів, українці пережили у 1918-му. З часу "червоного терору" минуло 100 років.
Також у випуску:
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Потужний тайфун у Японії забрав життя десятьох людей.
Російські і сирійські винищувачі атакували сирійське місто Ідліб.
Джерело: 24 канал
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