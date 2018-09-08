Випуск новин за 09:00: Загострення на фронті. Втеча вбивці з СІЗО

У випуску новин за 8 вересня станом на 09:00 – минулої доби ворог 32 рази відкривав вогонь по українських позиціях уздовж усієї лінії фронту, один український військовий загинув, двоє зазнали поранень. Віталія Пушкіна, 1999 року народження, який відбував покарання у Лук'янівському СІЗО за навмисне вбивство, розшукують уже другу добу. Його відсутність помітили тільки у четвер, 6 вересня, увечері.

Також у випуску: Катаклізми у Японію тривають, країною пролетів найпотужніший за 25 років тайфун. Міжнародні змагання на велотреку у Києві. Рівень зарплати і медичного забезпечення патрульних в Україні не додає поліцейським мотивації працювати.