Випуск новин за 09:00: Замах на бізнесмена у Харкові. Посилення російської присутності у Сирії

У випуску новин за 6 липня станом на 09:00 – гендиректор фармацевтичної компанії "Здоров'я" Олександр Доровський, а також його охоронець та водій постраждали від дії вибухового пристрою, рештки якого поліція знайшла у автомобілі. Приватна російська військова компанія "Патріот", особовий склад якої формується з кадрових військовослужбовців, бере участь у бойових діях на території Сирії.

Також у випуску: Ситуація на фронті. Сестра політв'язня Олега Сенцова розповіла про свій візит до нього. Українські туристи застрягли у аеропорту Відня.