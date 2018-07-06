Випуск новин за 09:00: Замах на бізнесмена у Харкові. Посилення російської присутності у Сирії

Випуск новин за 09:00: Замах на бізнесмена у Харкові. Посилення російської присутності у СиріїВипуск новин 15 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 липня станом на 09:00 – гендиректор фармацевтичної компанії "Здоров'я" Олександр Доровський, а також його охоронець та водій постраждали від дії вибухового пристрою, рештки якого поліція знайшла у автомобілі. Приватна російська військова компанія "Патріот", особовий склад якої формується з кадрових військовослужбовців, бере участь у бойових діях на території Сирії.
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
Сестра політв'язня Олега Сенцова розповіла про свій візит до нього.
Українські туристи застрягли у аеропорту Відня.
Джерело: 24 канал
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