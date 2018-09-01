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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 9:00: Заміна вбитому Захарченку. Ситуація на фронті

Випуск новин 59 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 вересня станом на 9:00 – ватажок бойовиків на Донеччині Олександр Захарченко загинув від вибуху у ресторані "Сепаратист" 31 серпня. На його місце тимчасово призначили нового "главу республіки". Ним став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков. Упродовж минулої доби терористи 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, порушуючи "шкільне перемир'я".

Також у випуску:

День знань: в деяких школах України провели святкові лінійки для першачків.

 

 

Теги: Новини України Вбивство Захарченка Новини Донецька Війна на Донбасі Випуск новин Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 канал
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