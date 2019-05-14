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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Випуск новин за 09:00: Затримання літака РФ. В деяких містах немає гарячої води

      Випуск новин 4

      У випуск новин за 14 травня станом на 09:00 – російське судно порушило повітряний простір країн Балтії. Угорські винищувачі перехопили російський військово-транспортний літак АН-26. Десятки тисяч жителів двох українських міст – Рівного та Чернігова залишились без гарячої води. Причина – мільйонні борги населення.

      Також у випуску:

      Патріарх Філарет у Києві скликав архієреїв на "братнє спілкування".

      Регламентний комітет збирається на засідання щодо дати інавгурації Зеленського, а під парламентом – збираються люди.

      Сенатори США пропонують запровадити санкції до компаній-будівельників "Північного потоку-2".

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      Теги: Новини Росії Випуск новин Угорщина авіація Рівне Новини Чернігова
      Джерело: 24 канал
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