Випуск новин за 09:00: Затримання літака РФ. В деяких містах немає гарячої води

У випуск новин за 14 травня станом на 09:00 – російське судно порушило повітряний простір країн Балтії. Угорські винищувачі перехопили російський військово-транспортний літак АН-26. Десятки тисяч жителів двох українських міст – Рівного та Чернігова залишились без гарячої води. Причина – мільйонні борги населення.

Також у випуску: Патріарх Філарет у Києві скликав архієреїв на "братнє спілкування". Регламентний комітет збирається на засідання щодо дати інавгурації Зеленського, а під парламентом – збираються люди. Сенатори США пропонують запровадити санкції до компаній-будівельників "Північного потоку-2".

Джерело: 24 канал