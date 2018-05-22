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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Випуск новин за 10:00: Акція на підтримку Сенцова і Кольченка. Заклик вивести війська з Грузії

Випуск новин 47 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 травня станом на 10:00 – у Києві розпочалася акція на підтримку кримських політв‘язнів – Сенцова і Кольченка. У США закликали Росію вивести війська з окупованих нею грузинських територій і скасувати визнання незалежними Абхазії і Південної Осетії.

Також у випуску:

Дональд Трамп може скасувати зустріч з Кім Чен Ином. 

Барак та Мішель Обама зніматимуть фільми та серіали для Netflix. 

Шість країн великої двадцятки не визнають результатів виборів у Венесуелі. 

 

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини США Українці в полоні РФ Олег Сенцов Випуск новин Новини Грузії Абхазія Південна Осетія
Джерело: 24 Канал
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