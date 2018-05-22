Випуск новин за 10:00: Акція на підтримку Сенцова і Кольченка. Заклик вивести війська з Грузії

У випуску новин за 22 травня станом на 10:00 – у Києві розпочалася акція на підтримку кримських політв‘язнів – Сенцова і Кольченка. У США закликали Росію вивести війська з окупованих нею грузинських територій і скасувати визнання незалежними Абхазії і Південної Осетії.

Також у випуску: Дональд Трамп може скасувати зустріч з Кім Чен Ином. Барак та Мішель Обама зніматимуть фільми та серіали для Netflix. Шість країн великої двадцятки не визнають результатів виборів у Венесуелі.