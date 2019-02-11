Випуск новин за 10:00: Акція на підтримку Сенцова на Берлінале. Масштабні ДТП у Китаї

У випуску новин за 11 лютого станом на 10:00 – з гаслами "Звільніть Сєнцова!" на червону доріжку Берлінале вийшла творча команда фільму "Гарет Джонс". Акцію влаштували перед прем'єрою картини про Голодомор в Україні, аби привернути увагу до долі українських політв'язнів у Росії. 7 загиблих і понад 120 побитих машин, у Китаї сталося відразу дві масштабні ДТП лише за добу.

Також у випуску: На Житомирщині тиснуть на священиків, які полишили лави Москвоскього патріархату. У МВС повідомили, що за останній тиждень вдвічі побільшало порушень під час виборчої кампанії. Італія вкотре домогатиметься скасування антиросійских санкцій. Це пообіцяв італійський віце-прем'єр Луїджі Ді Майо.