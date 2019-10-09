Випуск новин за 10:00: Акція проти МОЗ. Пожежа в лікарні

У випуску новин за 9 жовтня станом на 10:00 – десятки невдоволених пацієнтів вийшли під стіни Кабміну та вимагають, аби Міністерство охорони здовров'я розблокувало закупівлю ліків. Бо деякі препарати пацієнти потребують негайно, проте вже місяць не можуть їх отримати. У Дніпрі вночі в лікарні загорілася шафа з документацією в приймальному відділенні на 1-му поверсі. Всіх хворих евакуювали.

Також у випуску: У Дніпрі поліцейські влаштували погоню за озброєними чоловіками, які напали на таксиста. ОБСЄ підтримує підписання формули Штайнмаєра. У Києві презентували новітній бронетранспортер "Отаман 3" українського виробника.