Випуск новин за 10:00: Акція проти МОЗ. Пожежа в лікарні
У випуску новин за 9 жовтня станом на 10:00 – десятки невдоволених пацієнтів вийшли під стіни Кабміну та вимагають, аби Міністерство охорони здовров'я розблокувало закупівлю ліків. Бо деякі препарати пацієнти потребують негайно, проте вже місяць не можуть їх отримати. У Дніпрі вночі в лікарні загорілася шафа з документацією в приймальному відділенні на 1-му поверсі. Всіх хворих евакуювали.
Також у випуску:
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