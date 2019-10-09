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      Випуск новин за 10:00: Акція проти МОЗ. Пожежа в лікарні

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 жовтня станом на 10:00 – десятки невдоволених пацієнтів вийшли під стіни Кабміну та вимагають, аби Міністерство охорони здовров'я розблокувало закупівлю ліків. Бо деякі препарати пацієнти потребують негайно, проте вже місяць не можуть їх отримати. У Дніпрі вночі в лікарні загорілася шафа з документацією в приймальному відділенні на 1-му поверсі. Всіх хворих евакуювали.

      Також у випуску:

      У Дніпрі поліцейські влаштували погоню за озброєними чоловіками, які напали на таксиста.

      ОБСЄ підтримує підписання формули Штайнмаєра.

      У Києві презентували новітній бронетранспортер "Отаман 3" українського виробника.

      blog_ava
      Вечірка вдалася: хлопець заснув в таксі і опинився в іншому кінці країни
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      Теги: Випуск новин Новини Дніпра Новини Києва Міністерство охорони здоров’я Пожежа
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