Випуск новин за 10:00: Безвіз з латиноамериканськими країнами. Майк Помпео проти окупації Криму

У випуску новин за 13 квітня станом на 10:00 – українські дипломати досягли домовленості про безвізовий режим з двома країнами Південної Америки – Уругваєм та Перу. Кандидат на посаду держсекретаря Майк Помпео заявив, що не визнає окупацію Криму і вважає півострів українським.

Також у випуску: Доля "Північного потоку-2" залежить від України. На фронті загинув один військовий. Трамп розглядає 8 об'єктів для можливого удару в Сирії.