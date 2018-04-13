Випуск новин за 10:00: Безвіз з латиноамериканськими країнами. Майк Помпео проти окупації Криму
У випуску новин за 13 квітня станом на 10:00 – українські дипломати досягли домовленості про безвізовий режим з двома країнами Південної Америки – Уругваєм та Перу. Кандидат на посаду держсекретаря Майк Помпео заявив, що не визнає окупацію Криму і вважає півострів українським.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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