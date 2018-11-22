Випуск новин за 10:00: Блокування Росією миротворчої місії на Донбасі. Нічні сутички на Майдані
У випуску новин за 22 листопада станом на 10:00 – 26 листопада у Берліні відбудеться зустріч у Нормандському форматі. Голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що підніматиме там питання щодо блокування Росією запровадження миротворчої місії на Донбасі. 21 листопада десятки активістів у Києві протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування в будинку профспілок, сімох затримала поліція.
Також у випуску:
22 листопада Рада розглядатиме проект Державного бюджету на 2019 рік.
Новонароджені діти на непідконтрольній території залишаються без громадянства.
Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Джерело: 24 канал
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