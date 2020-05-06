Випуск новин за 10:00: Брак місць для хворих у Чернівцях. Ситуація на фронті

У випуску новин за 6 травня станом на 10:00 – мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що у лікарнях міста закінчуються місця для хворих на COVID-19. Три медзаклади працюють на повну потужність і ще ніколи не були настільки заповненими. Російські найманці продовжують нахабно порушувати домовленості. Зокрема, з мінометів обстріляли ділянку розведення Богданівка – Петрівське.

Також у випуску новин на 24 каналі: Літак "Мрія" доставив гуманітарний вантаж з Китаю в Україну – засоби захисту та медичне обладнання для медзакладів, яке закупив "Нафтогаз". МОЗ дозволило випробувати препарат українського виробництва Біовен для лікування коронавірусу COVID-19 у 5 лікарнях. В Службі безпеки України повідомили: щонайменше 214 людей досі перебувають у полоні бойовиків на Донбасі. За останню добу у світі виявили понад 80 тисяч випадків нових заражень коронавірусом. Лідером за цим показником залишається США.