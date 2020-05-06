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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 10:00: Брак місць для хворих у Чернівцях. Ситуація на фронті

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      Випуск новин з Кароліною Кароль
      Випуск новин з Кароліною Кароль / 24 канал

      У випуску новин за 6 травня станом на 10:00 – мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що у лікарнях міста закінчуються місця для хворих на COVID-19. Три медзаклади працюють на повну потужність і ще ніколи не були настільки заповненими. Російські найманці продовжують нахабно порушувати домовленості. Зокрема, з мінометів обстріляли ділянку розведення Богданівка – Петрівське.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Літак "Мрія" доставив гуманітарний вантаж з Китаю в Україну – засоби захисту та медичне обладнання для медзакладів, яке закупив "Нафтогаз". 

      МОЗ дозволило випробувати препарат українського виробництва Біовен для лікування коронавірусу COVID-19 у 5 лікарнях. 

      В Службі безпеки України повідомили: щонайменше 214 людей досі перебувають у полоні бойовиків на Донбасі. 

      За останню добу у світі виявили понад 80 тисяч випадків нових заражень коронавірусом. Лідером за цим показником залишається США. 

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Чернівців Випуск новин
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