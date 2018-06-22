Випуск новин за 10:00: День скорботи та пам'яті. Ситуація на фронті

Випуск новин за 10:00: День скорботи та пам'яті. Ситуація на фронтіВипуск новин 35 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 червня станом на 10:00 – 22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв війни, рівно 77 років тому о четвертій годині ранку німецька авіація почала бомбити Київ. Російсько-окупаційні війська 29 разів відкривали вогонь, один український захисник отримав осколкове поранення.
Також у випуску:
В Солом'янському районі Києва невідомі кинули коктейль Молотова у віділення "Ощадбанку".
З окупованого Криму експортують зерно в Сирію.
Рятувальники попереджають про різку зміну погоди у більшості областей України.
Джерело: 24 канал
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