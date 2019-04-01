Випуск новин за 10:00: Дільниця у Сан-Франциско. Увага іноземних інвесторів до виборів в Україні

Випуск новин за 1 квітня станом на 10:00 – на дільниці у Сан-Франциско завершилося голосування громадян України на президентських виборах о 6 годині ранку за Києвом. Багато виборців не змогли проголосувати через низку причин: протермінований закордонний паспорт, відсутність у списках виборців, далека відстань від дільниці. Іноземні інвестори ретельно стежать за виборами в Україні.

Також у випуску: Перебіг голосування у регіонах України. Українці голосують у 72 країнах. Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Лебединського. Договрі про дружбу з РФ припинив дію.

Джерело: 24 канал