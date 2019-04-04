Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Кораблі НАТО у Чорному морі
У випуску новин за 4 березня станом на 10:00 – проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Сході України. Присутність кораблів НАТО у Чорному морі є гарантом захисту і підтримки України.
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Джерело: 24 канал
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