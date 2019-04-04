Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Кораблі НАТО у Чорному морі

У випуску новин за 4 березня станом на 10:00 – проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Сході України. Присутність кораблів НАТО у Чорному морі є гарантом захисту і підтримки України.

Також у випуску: Українські моряки потрапили в полон піратів у Нігерії. Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Президент України Петро Порошенко відповів згодою на ультиматум кандидата у президенти Володимира Зеленського про дебати на стадіоні НСК "Олімпійський". Що українці хотіли б спитати у кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Джерело: 24 канал