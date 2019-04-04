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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Кораблі НАТО у Чорному морі

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 березня станом на 10:00 – проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Сході України. Присутність кораблів НАТО у Чорному морі є гарантом захисту і підтримки України.

      Також у випуску:

      Українські моряки потрапили в полон піратів у Нігерії. 

      Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців.

      Президент України Петро Порошенко відповів згодою на ультиматум кандидата у президенти Володимира Зеленського про дебати на стадіоні НСК "Олімпійський".

      Що українці хотіли б спитати у кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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