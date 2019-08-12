Випуск новин за 10:00: Допит Порошенка в ДБР. Смертельна аварія під Києвом
У випуску новин за 12 серпня станом на 10:00 – Петра Порошенка чекають на допит у Державному бюро розслідувань. Цього разу його запросили у справі про ухилення від сплати податків. Двоє людей загинули, ще 14 – отримали травми. Фатальне зіткнення сталось напередодні ввечері на автошляху Одеса – Київ, біля селища Глеваха. Там на великій швидкості легковик влетів у мікроавтобус. Двоє людей загинули
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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