Випуск новин за 10:00: Допомога українській армії від Пентагону. Сльозогінний газ у школі

У випуску новин за 13 березня станом на 10:00 – у США планують виділити 250 мільйонів доларів на підтримку армії та спецслужб України. Про це йдеться в проекті бюджету Пентагону в рамках "Європейської ініціативи стримування". У Миколаївській області учень розбризкав сльозогінний газ у школі. По медичну допомогу звернулося 19 учнів та один вчитель.

Також у випуску: Двох активістів "Нацкорпусу" посадили під домашній арешт. У Львові показали меч, який належав вікінгам. В ООН назвали українських моряків у Росії військовополоненими.