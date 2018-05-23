Випуск новин за 10:00: ДТП на Львівщині. Обстріл Талаківки

У випуску новин за 23 травня станом на 10:00 – у ДТП на Львівщині загинуло шестеро людей. Російські окупаційні війська обстріляли мирну Талаківку поблизу Маріуполя.

Також у випуску: Третина мешканців Дніпра опинилася без води. За минулу добу на фронті загинув один український захисник, троє – дістали поранення. Держдеп закликав Росію припинити ескалацію на Донбасі.