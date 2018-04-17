Випуск новин за 10:00: ДТП у Кривому Розі. Нова атака у Сирії
У випуску новин за 17 квітня станом на 10:00 – зросла кількість жертв потрійної ДТП у Кривому Розі. Внаслідок зіткнення маршрутки, легковика і автобусу загинули 8 людей, понад 18 травмовані. Місцеве телебачення Сирії повідомляє, що військово-повітряні сили Ізраїлю атакували базу Шайрат.
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Джерело: 24 Канал
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