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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: ДТП в Угорщині з українцями. Пожежа в окупованому Криму

Випуск новин 7 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 серпня станом на 10:00 – 13 українців, які постраждали в ДТП в Угорщині, госпіталізували у лікарні, 8 пасажирів автобусу отримали важкі травми, один чоловік перебуває у комі, внаслідок ДТП ніхто не загинув. В окупованому Криму горить 26 гектарів заповідної зони, масштабна пожежа спалахнула 3 дні тому.

Також у випуску:

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Озброєний напад у Києві: троє молодиків пограбували ломбард та вбили охоронця.

Адвокат Медведчука погрожує через суд заборонити фільм про Василя Стуса.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Угорщина Новини Криму Пожежа
Джерело: 24 канал
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