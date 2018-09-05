Випуск новин за 10:00: Екологічне лихо в Херсоні. Авіаудар по Сирії

У випуску новин за 5 вересня станом на 10:00 – мешканці прикордонної Преображенки вже десять днів скаржаться на різке погіршення здоров’я. Місцеві медики селянам нічим зарадити не можуть, бо не знають, які саме хімічні елементи труять село. Російські і сирійські бомбардувальники атакували провінцію Ідліб. Загинули 13 цивільних людей.

Також у випуску: У Києві відкрили нову льодову арену міжнародного класу. На сайті Білого дому триває збір голосів за петицію на підтримку Сенцова. Бойовики збільшили кількість обстрілів українських позицій.