Випуск новин за 10:00: Економічна криза в Естонії. Тести на коронавірус

У випуску новин за 11 березня станом на 10:00 – уряд Естонії оголосив про початок економічної кризи. У Міністерстві фінансів розповіли, що особливо відчутним падіння економіки стало протягом останніх двох місяців. Київ вже отримав швидкі тести на діагностування коронавірусу. Зараз їх у столиці є 1200, загалом їх має бути до 5 тисяч. Усі тест-системи розподілять між 7 лікарнями.

Також у випуску: Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Майдану Юрія Вербицького Сергія Мисливого. Він працював на Олексія Чеботарьова. Сьогодні Кабмін може запровадити карантин через коронавірус. Про це повідомив депутат Олександр Дубінський. В харківському шпиталі помер 23-річний військовий з 72 бригади Богдан Петренко.