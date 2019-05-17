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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Випуск новин за 10:00: Фіналісти Євробачення-2019. Смерч на Житомирщині

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 травня станом на 10:00 – у Тель-Авіві завершився другий півфінал пісенного конкурсу. На ньому журі та глядачі обрали другу десятку учасників фіналу, перша ж стала відома ще 14 травня. На Житомирщині неподалік села Пилиповичі полями пронісся смерч. Буревій пошкодив 39 будинків та знеструмив дві вулиці.

      Також у випуску:

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      Теги: Євробачення Випуск новин Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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