Випуск новин за 10:00: Фіналісти Євробачення-2019. Смерч на Житомирщині

У випуску новин за 17 травня станом на 10:00 – у Тель-Авіві завершився другий півфінал пісенного конкурсу. На ньому журі та глядачі обрали другу десятку учасників фіналу, перша ж стала відома ще 14 травня. На Житомирщині неподалік села Пилиповичі полями пронісся смерч. Буревій пошкодив 39 будинків та знеструмив дві вулиці.

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Джерело: 24 канал