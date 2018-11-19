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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Випуск новин за 10:00: Госпіталізація Януковича. Дата проведення Об'єднавчого Собору

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 листопада станом на 10:00 – президент-утікач Віктор Янукович не виступатиме з останнім словом у суді. А все через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав напередодні під час гри в теніс. Об'єднавчий Собор українських церков відбудеться у грудні, про це повідомили в секретаріаті Вселенського патріархату.

      Також у випуску:

      Трамп відмовився слухати аудіозапис вбивства журналіста Хашоггі.

      Парламентська асамблея НАТО засудила зведення Керченського мосту.

      У Македонії протестують проти зміни назви країни.

      Теги: Єдина помісна церква Томос Випуск новин Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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