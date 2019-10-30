Випуск новин за 10:00: Хабар працівнику НБУ. Аварія з підлітком

У випуску новин за 30 жовтня станом на 10:00 – правоохоронці впіймали на гарячому головного спеціаліста Нацбанку. Посадовець вимагав від директора приватного підприємства 50 тисяч доларів за обіцянку дати безстрокову ліцензію на здійснення обміну валют. 14-річний підліток взяв покататися батьківський позашляховик, не впорався з керуванням і вчинив ДТП – авто перекинулося, хлопчик помер на місці.

Також у випуску: У Харкові комунальники постелили асфальт навколо припаркованого авто, лишивши незаасфальтований острівець. У Києві тимчасово закрили посольство Ізраїлю. Опалювальний сезон у Новому Роздолі, що на Львівщині, так і не стартував.