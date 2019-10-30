11:27
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки
      Вєсті Кремля
      21:35, 29 жовтня
      Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:41, 29 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 10:00: Хабар працівнику НБУ. Аварія з підлітком

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 жовтня станом на 10:00 – правоохоронці впіймали на гарячому головного спеціаліста Нацбанку. Посадовець вимагав від директора приватного підприємства 50 тисяч доларів за обіцянку дати безстрокову ліцензію на здійснення обміну валют. 14-річний підліток взяв покататися батьківський позашляховик, не впорався з керуванням і вчинив ДТП – авто перекинулося, хлопчик помер на місці.

      Також у випуску:

      У Харкові комунальники постелили асфальт навколо припаркованого авто, лишивши незаасфальтований острівець.

      У Києві тимчасово закрили посольство Ізраїлю.

      Опалювальний сезон у Новому Роздолі, що на Львівщині, так і не стартував.

      blog_ava
      Високий гемоглобін: основні причини та чим це небезпечно
      сьогодні
      7632
      Теги: Новини Києва Гроші Випуск новин Хабар НБУ Аварії та ДТП Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      сьогодні , 11:19 Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      Віталій Шабунін 88
      Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      сьогодні , 08:40 Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      Блог Медіа 740
      Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      сьогодні , 08:20 Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      Ігор Саджениця 332
      Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      29 жовтня , 22:00 Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      Борис Немировський 1126
      Чекайте на помсту: західні ЗМІ про знищення лідера "Ісламської держави" та наслідки для світу
      29 жовтня , 21:01 Чекайте на помсту: західні ЗМІ про знищення лідера "Ісламської держави" та наслідки для світу
      Світлана Попова 2278
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук