Випуск новин за 10:00: Іноземні ЗМІ про вибори в Україні. ДТП у Борисполі

У випуску новин за 28 березня станом на 10:00 – за кордоном схвильовані майбутніми результатами голосування не менше, ніж в Україні. Часто цьогорічну кампанію називають чи не найбруднішою. На Бориспольській трасі зіштовхнулися близько 20 авто через слизьку дорогу. Декілька машин занесло у відбійник, інші авто просто розкидало по дорозі. Обійшлося без постраждалих.

Також у випуску: Представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся до Генсека організації з проханням посилити санкції щодо РФ. У Кропивницькому вибухнули ємності з газом на газовозах. Минулої доби бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

Джерело: 24 канал