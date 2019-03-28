Випуск новин за 10:00: Іноземні ЗМІ про вибори в Україні. ДТП у Борисполі
У випуску новин за 28 березня станом на 10:00 – за кордоном схвильовані майбутніми результатами голосування не менше, ніж в Україні. Часто цьогорічну кампанію називають чи не найбруднішою. На Бориспольській трасі зіштовхнулися близько 20 авто через слизьку дорогу. Декілька машин занесло у відбійник, інші авто просто розкидало по дорозі. Обійшлося без постраждалих.
Також у випуску:
Представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся до Генсека організації з проханням посилити санкції щодо РФ.
У Кропивницькому вибухнули ємності з газом на газовозах.
Минулої доби бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.
сьогодні
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі