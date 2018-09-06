Випуск новин за 10:00: Карантин у літаку. Акція протесту під ВР

У випуску новин за 6 вересня станом на 10:00 – у Нью-Йорку під карантином опинився літак, на його борту – невідома інфекція. Прямісінько у небі одразу з сотню пасажирів почали скаржитися на сильний кашель та лихоманку. Під Верховною Радою відбувається акція протесту під назвою "Ні виборам за законом Януковича". Активісти вимагають змінити виборчий кодекс до проведення нових виборів.

Також у випуску: У Греції знову ув'язнили українських моряків за незаконне перевезення мігрантів із країн Близького Сходу. Омбудсмен Денісова звернулася в ООН із закликом звернути увагу на екологічну небезпеку в окупованому Криму. Хасиди з усього світу їдуть до Умані на святкування іудейського Нового року.