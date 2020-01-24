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      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
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      Випуск новин за 10:00: Карантин у школах Житомира. ДТП у Дніпрі

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 січня станом на 10:00 – у Житомирі через велику кількість хворих на грип та ГРВІ школи закрили на карантин. У місті вже зафіксували п'ять смертей від вірусу. Кількість хворих дітей зростає. За три дні захворіли понад 500 школярів. У Дніпрі п'яний водій наїхав на пішоходів. Четверо людей травмовано, серед них 12-річний хлопчик.

      Також у випуску:

      Заступником голови Вищої ради правосуддя став Олексій Маловацький. Обирали його шляхом таємного голосування за поданням голови Андрія Овсієнка. Відомо, що Маловацького обрали одноголосно. 

      На північному сході Іспанії з початку тижня вирує потужний шторм Ґлорія. Стихія забрала щонайменше 13 життів. Рятувальники шукають зниклих безвісти. 

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Житомира Новини Дніпра
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