Випуск новин за 10:00: Карантин у школах Житомира. ДТП у Дніпрі

У випуску новин за 24 січня станом на 10:00 – у Житомирі через велику кількість хворих на грип та ГРВІ школи закрили на карантин. У місті вже зафіксували п'ять смертей від вірусу. Кількість хворих дітей зростає. За три дні захворіли понад 500 школярів. У Дніпрі п'яний водій наїхав на пішоходів. Четверо людей травмовано, серед них 12-річний хлопчик.

Також у випуску: Заступником голови Вищої ради правосуддя став Олексій Маловацький. Обирали його шляхом таємного голосування за поданням голови Андрія Овсієнка. Відомо, що Маловацького обрали одноголосно. На північному сході Іспанії з початку тижня вирує потужний шторм Ґлорія. Стихія забрала щонайменше 13 життів. Рятувальники шукають зниклих безвісти. Король Нідерландів прибув до Ізраїлю на Міжнародний форум пам'яті жертв Голокосту за штурвалом літака. Віллем-Олександр особисто пілотував Boeing 737 із урядовою делегацією на борті.