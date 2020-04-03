Випуск новин за 10:00: Карантинні блок-пости на Херсонщині. Мільйон хворих на COVID-19

У випуску новин за 3 квітня станом на 10:00 – на Херсонщині встановлюють карантинні блок-пости. Загалом їх має бути 11. Так у регіоні намагаються запобігти епідемії коронавірусу. На блокпостах ретельно перевіряють, хто, куди і чи здоровим подорожує. Кількість заражених на COVID-19 у світі перевалила за мільйон.

Також у випуску: Бойовики назвали прізвища 19 українців, яких вони готові обміняти. Генасамблея ООН ухвалила антикоронавірусну резолюцію. У Харкові відкрили перший в Україні волонтерський кол-центр, де відповідатимуть на питання про COVID-19.