Випуск новин за 10:00: Коронавірус біля українського кордону. Атака Росії у Сирії
У випуску новин за 28 лютого станом на 10:00 — коронавірус підібрався ще ближче до українських кордонів. Інфекцію зафіксували у сусідніх Білорусі та Литві. 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії у регіоні Ідліб, щонайменше 33 військових загинули.
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