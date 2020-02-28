Випуск новин за 10:00: Коронавірус біля українського кордону. Атака Росії у Сирії

У випуску новин за 28 лютого станом на 10:00 — коронавірус підібрався ще ближче до українських кордонів. Інфекцію зафіксували у сусідніх Білорусі та Литві. 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії у регіоні Ідліб, щонайменше 33 військових загинули.

Також у випуску: Минулої доби на Донбасі загинув один військовий, ще один поранений. Російські найманці стріляли із заборонених мінськими угодами мінометів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус не омине й Україну. Але Уряд готовий до цієї загрози. У Верховній Раді запропонували класти 50 тисяч гривень на депозит кожній новонародженій дитині. Мін'юст арештував кошти Суспільного через державні борги, які сягають понад 10 мільйонів євро.