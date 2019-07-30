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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 10:00: Курс долара і євро. Імена можливих спікерів від "Слуги народу"

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 липня станом на 10:00 – найдешевший за три роки – сьогодні курс долара впав майже до рівня 2016 року і становить 25 гривень 25 копійок. Євро теж впало в ціні – тепер по 28 гривень та 7 копійок. "Слуги народу" назвали імена майбутніх спікерів парламенту. Так, главою Верховної Ради може стати Дмитро Разумков, а посаду віце-спікера обійме Руслан Стефанчук.

      Також у випуску:

      Підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк Ігоря Павловського, якого суд відпустив під домашній арешт, помітили на футболі в Одесі.

      Сотні протестувальників у Гонконзі намагались заблокувати рух поїздів на залізниці.

      В районі Ірпіня поліція виявила тіло спаленого хлопця, скоїли злочин його колеги за 600 доларів, які начебто вкрав у них хлопець.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 30 липня: по всій країні спеку згасять літні зливи
      сьогодні
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      Теги: Гроші Випуск новин Євро Долар Слуга народу Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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