Випуск новин за 10:00: Курс долара і євро. Імена можливих спікерів від "Слуги народу"

У випуску новин за 30 липня станом на 10:00 – найдешевший за три роки – сьогодні курс долара впав майже до рівня 2016 року і становить 25 гривень 25 копійок. Євро теж впало в ціні – тепер по 28 гривень та 7 копійок. "Слуги народу" назвали імена майбутніх спікерів парламенту. Так, главою Верховної Ради може стати Дмитро Разумков, а посаду віце-спікера обійме Руслан Стефанчук.

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